المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً وثكنةً للعدو الإسرائيلي

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية بالأسلحة المناسبة تجمعاً للعدو الإسرائيلي في مثلث الطيحات رويسة العاصي، وحققت إصابات مؤكدة.

وذكرت المقاومة في بيان لها أن مقاوميها استهدفوا تجمعاً للعدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مؤكدة.

كما استهدفت المقاومة ثكنة زرعيت للعدو الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وحققت فيها إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت بوقت سابق اليوم موقع بركة ريشا للعدو الإسرائيلي وقوة لوجستية تابعة له، كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف، موقعةً فيها إصابات مؤكدة بين قتيل ومصاب.