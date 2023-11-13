استشهاد فلسطيني وإصابة واعتقال آخرين في الضفة الغربية

13-11-2023

استشهاد فلسطيني وإصابة واعتقال آخرين في الضفة الغربية

استشهد فلسطيني وأصيب واعتقل آخرون فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أدى إلى استشهاد أحدهم،  كما اقتحمت  بلدة يطا جنوب المدينة ومخيم بلاطة شرق مدينة نابلس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح، كما اعتقلت اثنين آخرين.

وأصيب فلسطينيان واعتقل آخرون أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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