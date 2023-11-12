تعديل سعر جواز السفر العادي ومدة التسليم

كشف مصدر مطلع عن أن إدارة الهجرة والجوازات في سوريا تعتزم رفع رسوم جوازات السفر العادية إلى 150 ألف ليرة سورية.



وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي بالتزامن مع تقليص مدة استلام الجوازات، والتي وصلت إلى ما يقارب الستة أشهر بالنسبة للجوازات التي تم التسجيل عليها في وقت سابق من العام الجاري.



وذكر المصدر أنه خلال الشهرين القادمين سيجري إعادة جدولة لجميع مواعيد تسليم الجوازات، بحيث يتم الانتهاء من موضوع الجوازات المتراكمة مع نهاية شهر كانون الثاني/ يناير من العام المقبل.



وأفاد المصدر بأن المعنيين في موضوع إصدار جوازات السفر يسعون إلى تقليل مدة الاستلام، وتثبيتها عند شهرين فقط كحد أقصى في المرحلة الأولى، مبيناً أن السبب في ذلك يرجع إلى توفر التوريدات اللازمة لإصدار الجوازات، فضلاً عن انخفاض الضغط على المنصة المخصصة بالتسجيل.



وأشار المصدر إلى أن إصدار جواز السفر الفوري أصبح يجري بشكل أكثر سلاسة، مبيناً أنه خلال الفترة القصيرة القادمة سيتمكن المواطن من الحصول عليه خلال ساعات فقط، دون أن يحدد ما إذا كان سيطرأ تعديل على الرسوم المتعلقة به.



ولفت المصدر إلى أن هناك إجراءات أخرى يتم العمل عليها تتعلق بجوازات سفر المغتربين، تتمثل في بعض التعديلات على مواعيد التسليم وطريقة التسجيل ودفع الرسوم القنصلية المترتبة على ذلك.



يشار إلى أن رسوم جواز السفر العادي في سوريا تبلغ حالياً نحو 70 ألف ليرة سورية. في حين أن مدة الاستلام كانت تصل إلى ما يقارب العامين بدءاً من تاريخ التسجيل.



وفيما بجواز السفر الفوري، فقد بلغت رسومه نحو مليون وعشرة آلاف ليرة سورية، كما أن مدة استلامه كان تتراوح بين 24 ساعة وأسبوع.



وكانت وزارة الداخلية السورية أصدرت، مؤخراً، تعميماً يقضى بتقديم موعد تسليم جوازات السفر لشريحة محددة من المواطنين، بحيث تم تقليل المدة بنحو ستة أشهر.

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