مصر تفاوض بنوكاً عربية لتحويل الأموال عبر الموبايل

يجري البنك المركزي المصري مفاوضات متقدمة مع البنوك المركزية في السعودية والإمارات والأردن لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر باستخدام الهاتف المحمول عبر تطبيق "إنستاباي" اعتباراً من عام 2024 وللمرة الأولى.



توقيع مذكرات تفاهم



وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع نظيريه في الإمارات والأردن، ويتفاوض مع البنك المركزي السعودي الآن للوصول إلى اتفاق نهائي يشمل إتاحة إجراء تحويلات مالية من البنوك العاملة في الدول الثلاث.



وتعتبر البلدان الثلاث الأكثر كثافة من حيث عدد العاملين المصريين بالخارج وسيتم إجراء ربط إلكتروني مع بنوك تلك الدول وإدخالها في المنظومة الإلكترونية للتطبيق.



آلية التحويل



سيستقبل العميل في مصر التحويل من خلال حساباته المربوطة عبر التطبيق بالعملة المحلية على أن تحصل رسوم مخفضة على عملية الإرسال، وستبدأ هذه الخدمة اعتباراً من عام 2024 في حال التوصل إلى اتفاق نهائي مع البنوك المركزية المستهدفة.



المصريون في الخارج



يوجد نحو 5 ملايين مصري في الدول العربية، بنسبة 54 بالمائة من إجمالي المصريين المقيمين في الخارج بنهاية عام 2019، أغلبهم في المملكة العربية السعودية بنسبة 36.6 بالمائة من المقيمين بالدول العربية، تليها الأردن بنسبة 22.5 بالمائة ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 15.2 بالمائة.

ماذا يتيح التطبيق الجديد



يتيح تطبيق "إنستاباي" حالياً لعملاء البنوك في مصر الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم المحلية وتحويل الأموال لحظياً فيما بينها، فضلاً عن سداد الفواتير.



وقد لاقى التطبيق انتشاراً واسعاً، خصوصاً أن خدماته مجانية حتى نهاية عام 2023. وقفز عدد عملاء "إنستاباي" بنسبة 76 بالمائة على أساس فصلي في الربع الثاني من هذا العام إلى أكثر من 3.8 مليون عميل.



فرض حدود على التحويلات



يفرض تطبيق "إنستاباي" حدوداً على التحويلات المالية، ويضع حداً أقصى للمعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه، وسقفاً يومياً لقيمة المعاملات يبلغ 120 ألف جنيه مع حد أقصى شهري للتحويلات بقيمة 400 ألف جنيه. وسوف ينبغي على البنوك المركزية الثلاثة معالجة هذه التفاصيل عند الوصول إلى اتفاق.