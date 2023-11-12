حاملين أعلام فلسطين ومرتدين ملابس ملطخة بالدماء.. جماهير ريال سوسيداد تدعم غزة

في خطوة جريئة ومعبرة، دعمت جماهير نادي ريال سوسيداد الإسباني، قطاع غزة وجميع المناطق الفلسطينية، التي تشهد أحداث دموية نتيجة القصف المستمر من "إسرائيل".



وارتدت مجموعة من جماهير سوسيداد، في مباراة فريقها أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا الأربعاء، ملابس وأقنعة بيضاء ولطخوها باللون الأحمر، وفقاً لموقع "الجزيرة".



وأشارت الجماهير بذلك، إلى الشهداء الذين يسقطون في غزة، وتجاوز عددهم 11 ألفاً.

رفع أعلام فلسطين

في التفاصيل، دخل عدد من جماهير ريال سوسيداد إلى مدرجات ملعب "أنويتا"، رافعين أعلام فلسطين خلال العمليات الإحمائية للاعبين.



قبل أن يتوجهوا إلى مكان شبه فارغ، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية، واستمروا بسكب مادة حمراء على ثيابهم.



انتصار كبير

شهدت المباراة انتصاراً كبيراً لسوسيداد "3-1" على بنفيكا، أهّل النادي الإسباني إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا.

ويعد هذا الانتصار، هو الثالث لسوسيداد على التوالي في الموسم الحالي ضمن دور المجموعات لدوري الأبطال، مقابل تعادل واحد.

ويتصدر الفريق الإسباني المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف عن إنتر ميلان الإيطالي، صاحب المركز الثاني.



في حين يحتل ريد بول سالزبورغ النمساوي المركز الثالث بـ3 نقاط، ويقبع بنفيكا في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.



فوز في الدوري

في مباراة أخرى، حقق ريال سوسيداد، فوزاً متأخراً على مضيفه ألميريا بنتيجة "3-1"، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورفع سوسيداد رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ألميريا عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.



وتقدم سوسيداد في الدقيقة 62 عن طريق ميكيل أوريازبال، لكن ألميريا أدرك التعادل في الدقيقة 76 عن طريق سيرجيو أريباس.