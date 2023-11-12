دعما لغزة.. المتظاهرون يملؤون شوارع فرنسا
شهدت فرنسا مجموعة من التظاهرات، أمس السبت، تضامناً مع فلسطين وغزة، حيث رفع المتظاهرون شعار "أوقفوا المجزرة في غزة"، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب ضد القطاع يومها الـ36.
وطالب منظمو التظاهرة الذين ينتمون إلى الجناح اليساري في فرنسا بـ"وقف فوري لإطلاق النار".
كذلك، سجلت تظاهرات في مدن فرنسية أخرى، طالبت بوقف النار في غزة، وخصوصاً في مرسيليا، تولوز، رين، وبوردو.
وقال مانويل بومبار، منسق التظاهرة التي ضمت نحو 1300 شخصاً في مرسيليا: "هذه التعبئة أساسية في مواجهة المجازر".
أما في العاصمة باريس، استمرت التظاهرات حتى ساعات الليل، فيما وقف المئات في ساحة الجمهورية خلال ساعات النهار ورفعوا هتافات داعمة لفلسطين.
كما شهدت العاصمة البريطانية لندن، تظاهرات قدر عدد الحاضرين فيها بمئات الآلاف، أمس السبت، حيث نظّمها ائتلاف "أوقفوا الحرب"، تحت شعار "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين".
ورفع المتظاهرون أعلاماً فلسطينية ولافتات تطالب بـ"وقف قصف غزة". وهتف المتظاهرون عند انطلاق المسيرة: "الحرية لفلسطين"، ودعوا إلى "وقف إطلاق النار الآن".
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