السيد نصر الله: سورية تستمر بدعم المقاومة رغم تعرضها لحرب كونية

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن سورية رغم ظروفها الصعبة في موقعها الصامد مستمرة بدعم المقاومة والمقاومين، رغم أنها تتعرض لحرب كونية وتقاتل تنظيم /داعش/ الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة.

وقال السيد نصر الله في كلمة يوم الشهيد أمس: ” ما يجري في غزة من عدوان هو تطور خطير وكبير واستثنائي، فهذه الجرائم تعبر عن الانتقام الإسرائيلي المتوحش ضد الشعب الفلسطيني”، مشدداً على أن كيان العدو يعتدي بشكل فاضح على المستشفيات في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم، كما أن وحشيته في القطاع لم تتراجع بل تزداد يوماً بعد يوم.

وأكد السيد نصر الله أن المقاومة الفلسطينية تتصدى ببطولة للاحتلال الذي يريد بجرائمه دفع الشعوب إلى الاستسلام ونسيان الأرض والأسرى والمقدسات وفلسطين، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن يعلم أنه من أشلاء الشهداء في الضفة الغربية وغزة وفي لبنان ستنطلق أجيال أشد إيماناً وأقوى تصميماً على مقاومته وإزالته من الوجود.

ونوه السيد نصر الله بالمقاومة الفلسطينية التي تقاتل بشموخ وقوة وشجاعة وصلابة في قطاع غزة، وتواجه دبابات الاحتلال وآلياته وقواته التي فشلت في إضعاف المقاومة، ورغم مئات المجازر التي ارتكبها لم يتمكن من تحقيق أهدافه.

وأشار السيد نصر الله إلى أن المقاومة الوطنية اللبنانية استخدمت لأول مرة المسيرات الهجومية الانقضاضية وصاروخ البركان الذي يزن نصف طن، لاستهداف مواقع الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة، محققةً خسائر كبيرة في صفوف العدو الذي يحاول إخفاء عدد قتلاه ومصابيه، مؤكداً أن جبهة لبنان ستبقى ضاغطةً على العدو الذي يدرك تصاعدها، ما يزيد منسوب القلق لديه، وهذا هو المطلوب.

وشدد السيد نصر الله على أن المشهد العام من غزة إلى الضفة إلى دول محور المقاومة يعكس أننا في معركة الصمود وتراكم الإنجازات، والوقت لمصلحة المقاومة وتحقيق النصر وهزيمة العدو.

