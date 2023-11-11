انخفاض سعر الذهب محلياً

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية 12 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله، واستقر عليه منذ السابع من شهر تشرين الثاني الجاري.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 758 ألف ليرة وسعر شراء 757 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 649714 ليرة وسعر شراء 648714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 28 مليون ليرة سورية وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 6 ملايين و360 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة التزامهم وتقيدهم بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، مبينة أنه يمكن إرسال الشكاوي على الأرقام 0112248005 و0112230766.