بدء زراعة محصول الشعير في درعا

بدأت في محافظة درعا عمليات زراعة محصول الشعير للموسم الحالي، وفق خطة تبلغ 39277 هكتاراً.

وأشار مدير زراعة درعا المهندس بسام الحشيش إلى إقبال الفلاحين على زراعة محصول الشعير الذي يتوزع على كل أنحاء المحافظة وبشكل متتابع، مبينا أن بذار الشعير مؤمنة عن طريق فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار.

ولفت الحشيش الى أن مديرية الزراعة أنهت عملية أتمتة المازوت الزراعي، وسيتم تزويد الفلاحين لزوم الحراثة خلال الشهر الجاري، وفق رسائل نصية.

في سياق متصل، بين مدير فرع إكثار البذار المهندس سامر الزامل أن الفرع يعمل على تأمين احتياجات الفلاحين من بذار الشعير المغربلة والمعقمة وتجاوزت الكمية المباعة خلال الموسم الزراعي الجديد 4 أطنان، لافتاً إلى أن لدى الفرع كميات من الشعير المغربل والمعقم تتجاوز 180 طناً.