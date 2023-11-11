القبض على ستة مروجين لعملة أجنبية مزورة

ألقى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق القبض على ستة أشخاص يمتهنون ترويج العملة المزورة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مزورة من الدولار الأمريكي.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام أنه وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق حول قيام أشخاص بترويج العملة الأجنبية المزورة في محلة معربا التابعة لمنطقة التل في ريف دمشق، ومن خلال المتابعة والمراقبة تمكن الفرع من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية مزورة من الدولار الأمريكي من فئة المئة دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على ترويج الدولار المزور بالاشتراك مع عدة أشخاص آخرين، مبينة أن التحقيقات ما زالت مستمرة معهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.