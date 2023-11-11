الإسعاف الجوي في سوريا للخدمة قريباً

تتابع الكوادر والجهات المعنية العمل بسرعة لإنهاء العمل في مجمع المواساة الاسعافي ، وفي السياق كشف مدير مشفى المواساة الجامعي في دمشق د.عصام الأمين أن مهبط الطائرات “الهيلوكوبتر” في مجمع المواساة الإسعافي أصبح جاهزاً كأحد الأقسام الهامة بالمبنى، مؤكداً أن العمل مستمر وبوتيرة عالية للانتهاء من تجهيز المبنى، آملاً أن يوضع بالخدمة خلال الأشهر الأولى من العام القادم.

وحول استخدام الطائرة، فأوضح الأمين أن المجمع غير مسؤول عن تأمين الطائرة لكن يتم استخدامها لنقل الحالات الحرجة التي لا تحتمل النقل بالسيارة كالإصابات الخطيرة في حوادث الطرق، عمليات زرع الأعضاء وغيرها من الحالات التي تتطلب الوصول بشكل سريع إلى الإسعاف والتي تنقلها الجهات المسعفة مثل الهلال الأحمر، ومنظومة الإسعاف وفقاُ لموقع أثر برس المحلي.



ووفقاً لما قاله الأمين، سيكون المجمع لوحده قادر على استقبال 1500 حالة إسعافية يومياً، ويضم 127 سرير، مع 27 سرير عناية مركزة، و7 غرف عمليات، إضافة إلى تجهيزه بجهاز طبقي محوري، ومخبر، ومدرج أكاديمي وتعليمي مجهز بكافة الوسائل السمعية والبصرية.



أما فيما يخص المشفى حالياً، بين الأمين أنه يستقبل يومياً نحو 400 حالة إسعافية منها ما يتلقى العلاج ويخرج، ومنها من يبقى في المشفى علماً أن قسم الإسعاف في المشفى يضم 4 غرف عمليات.

وفي الختام أشار الأمين إلى أن مجمع المواساة الإسعافي سيحدث طفرة في المنظومة الإسعافية ليكون أكبر مجمع إسعافي ليس في سوريا وحدها بل بكل دول الجوار.