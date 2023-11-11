قمة عربية إسلامية طارئة لبحث الأوضاع في غزة

يشارك قادة الدول العربية والإسلامية في قمة عربية إسلامية استثنائية في الرياض اليوم السبت لمناقشة التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وحتى مساء أمس، استقبلت الرياض الرئيس السوري، والرئيس الفلسطيني، وأمير قطر، وولي عهد مملكة البحرين، ورئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، ورئيس جمهورية طاجيكستان، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس المصري في القمة، وقد أعلن الرئيس العراقي عن توجهه إلى السعودية للمشاركة في الأعمال أيضًا.

إضافة إلى ذلك، سيحضر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القمة في زيارته الأولى للمملكة منذ إعلان التطبيع بين البلدين في مارس الماضي.

كان من المقرر عقد قمتين منفصلتين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ولكن وزارة الخارجية السعودية أعلنت عن “قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية” السبت.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أهمية توحيد الجهود والتصدي بشكل مشترك للتطورات الخطيرة والغير مسبوقة في غزة والأراضي الفلسطينية.

يهدف الاجتماع إلى تظهير التحرك الجماعي للدول العربية والإسلامية لوقف العدوان ودعم فلسطين والإدانة الدولية للاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عن جرائمه.