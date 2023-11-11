36 يوماً على عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات
– المقاومة الفلسطينية تستهدف طائرة صهيونية من نوع “هيرون تي بي (إيتان)” وتصيبها إصابة مباشرة.
– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتقاء 198 شهيداً من الكادر الصحي وتدمير 53 سيارة إسعاف، واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزاً صحياً للرعاية الأولية عن الخدمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني منذ ساعات في عدة محاور بمدينة غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: 13 شهيداً وعشرات الجرحى بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين أحدهما في بيت لاهيا شمال قطاع غزة والآخر في مخيم النصيرات وسطه.
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