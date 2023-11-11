11078 شهيداً ونحو 28 ألف جريح ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ35 على قطاع غزة المحاصر إلى 11078 شهيداً ونحو 28 ألف جريح وسط أوضاع إنسانية كارثية وفقدان للغذاء والدواء والوقود جراء حصار الاحتلال ومنعه إدخال الاحتياجات الأساسية واستمراره باستهداف جميع مقومات الحياة وخاصة المستشفيات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها: إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 12مجزرةً راح ضحيتها أكثر من 260 شهيداً، ليرتفع بذلك إجمالي المجازر التي ارتكبها الاحتلال منذ بدء عدوانه في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 1130 مجزرةً بحق العائلات الفلسطينية، وعدد الشهداء إلى 11078 بينهم 4506 أطفال و3027 سيدةً و678 مسناً إضافة إلى إصابة 27490، لافتة إلى أنها تلقت 2700 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 1500 طفل.

وأشارت الوزارة إلى أن اعتداءات الاحتلال على المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 198 من الكوادر الصحية وتدمير53 سيارة إسعاف، كما تم استهداف 135 مؤسسةً صحيةً وإخراج 20 مستشفى و47 مركز رعاية أولية عن الخدمة بسبب القصف ونفاد الوقود.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال وسع حربه المسعورة على مستشفيات قطاع غزة، حيث شهدت الساعات الماضية استهداف مجمع الشفاء الطبي 5 مرات متتالية كما تقوم قواته بمحاصرة مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال ما يهدد حياة آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين.