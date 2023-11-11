المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع عدة للعدو الإسرائيلي وتحقق فيها إصابات مباشرة

11-11-2023

المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع عدة للعدو الإسرائيلي وتحقق فيها إصابات مباشرة

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية بالطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة مواقع عدة للعدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة نفذت المقاومة بعد ظهر يوم هجوماً ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي بواسطة ثلاث مسيرات هجومية، فاستهدفت الأولى ثكنة يفتاح قديش (قرية ‏قدس اللبنانية المحتلة)، فيما استهدفت الطائرتان الأخريان تجمعاً مستحدثاً في شرق مستوطنة ‏حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) وحققوا فيهما إصابات مؤكدة”.‏

وأشارت المقاومة إلى أنها استهدفت تجمعا ‏لجنود العدو الصهيوني قرب موقع العاصي مقابل ميس الجبل بالصواريخ الموجهة وحقّقت ‏فيه إصابات مباشرة واستهدفت ‏تجمعين ‏لقوات الاحتلال الأول بين حدب البستان وبركة ريشة والثاني في حرش الضهيرة ‏بالأسلحة الصاروخية وحقّقت ‏فيهما إصابات مباشرة.‏

كما استهدفت المقاومة موقع ‌‏راميم ‏بالأسلحة المناسبة و‌‏مجموعة مشاة صهيونية في حرش شتولا بالصواريخ الموجّهة وحقّقت فيها إصابات مباشرة.

الى ذلك جددت قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها وانتهاكاتها لسيادة لبنان وأطلقت بعد ظهر اليوم قذائف فوسفورية على أطراف بلدتي مركبا وميس الجبل.

كما قصف طيران الاحتلال محيط بلدات كفرشوبا وياطر وراشيا الفخار فيما قصفت طائرة مسيرة للعدو منزلين في عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل من دون وقوع إصابات.

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