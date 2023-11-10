المكتب الإعلامي في غزة: استهداف الاحتلال للمستشفيات جنون إجرامي

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من استهداف وقصف بحق المستشفيات جنون إجرامي، ونتيجة طبيعية لتخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية عن القيام بواجبها.

وقال المكتب في بيان له: إن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من استهداف وقصف بحق المستشفيات جنون إجرامي، ولم يحدث في التاريخ أن تم تعمد قصف المرافق الصحية وارتكاب مجازر فيها كما يفعل هذا المحتل النازي.

وأوضح البيان أن ما يجري بحق المستشفيات نتيجة طبيعية لتخاذل المجتمع الدولي ومنظماته الأممية عن القيام بواجبها في حماية أهالي قطاع غزة المحاصر.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أمس أنها استنفدت كل المحاولات لتمديد عمل الخدمات الصحية في قطاع غزة المحاصر، وأن أمام المستشفيات ساعات قليلة لخروجها من الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل ونقص الوقود، إضافة إلى الاستهداف المباشر للمستشفيات ما أدى إلى خروج 18 مستشفى و46 مركزاً صحياً من الخدمة.

