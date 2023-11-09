كيان الاحتلال بتعرض لهجمات متتالية من اليمن بضربات صاروخية وطائرات مسيرة على إيلات والجنوب

دوت مساء اليوم الخميس صافرات الإنذار في إيلات، وذلك بعد ساعات قليلة من إصابة طائرة مسيرة لمبنى في المدينة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تم تفعيل الإنذار في منطقة إيلات.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال "صاروخ دفاعي من نوع "حيتس" تصدى لصاروخ أرض - أرض تم إطلاقه باتجاهنا في إيلات".

وأوضح المتحدث قائلا: "متابعة للتقارير عن تفعيل الانذارات في منطقة إيلات، فالحديث يدور عن إطلاق صاروخ من اليمن نحو إسرائيل حيث تم اعتراضه بنجاح من قبل الدفاعات الجوية عبر نظام السهم "حيتس" لاعتراض صواريخ بعيدة المدى..الهدف لم يخرق الاجواء الاسرائيلية".

وذكر الناطق باسم "نجمة داود الحمراء": "في أعقاب صفارات الإنذار في الدقائق الأخيرة في قطاع إيلات..خرجت طواقم نجمة داوود الحمراء لتفتيش الأماكن التي وردت فيها أنباء عن أضرار، ولم يبلغ حتى هذه اللحظة عن وقوع إصابات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال عن هجوم استهدف مدينة إيلات ناتج عن طائرة بدون طيار على البحر الاحمر جنوب إسرائيل، حيث ذكر عبر منصة "إكس": "قبل قليل أصابت طائرة بدون طيار مبنى مدنيا في مدينة إيلات، ولا تزال هوية الأداة وتفاصيل الحدث قيد المراجعة".

وسمع دوي انفجار عنيف في مدينة إيلات، دون انطلاق صافرات الإنذار، فيما أشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن الانفجار ناتج عن طائرة مسيرة انتحارية، لم يتم تحديد مصدرها بعد.

في حين رجحت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن يكون مصدر الطائرة من اليمن، وأن الحوثيين أطلقوها تضامنا مع الفلسطينيين في معركة "طوفان الأقصى".

المصدر: وكالات