الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لجنوده القتلى في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة إلى 35 جندياً، وذلك بعد مقتل أحد جنوده الليلة الماضية خلال العمليات العسكرية.



ونشر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، صورة الجندي المقتول، مشيراً إلى أنه قتل خلال العمليات العسكرية وسط قطاع غزة، وتم إبلاغ أسرته بوفاته، وفقاً لموقع "الحرة".



إجمالي عدد القتلى



في حين وصل إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 352 جندياً.



وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، إلى إصابات خطيرة لضابط و4 جنود آخرين خلال المعارك في قطاع غزة، الأربعاء.



ازدياد المعارك البرية



قال الجيش الإسرائيلي، إن حركة "حماس" فقدت السيطرة شمالي قطاع غزة، في وقت أعلن فيه عن نزوح نحو 50 ألف مدني من شمالي القطاع إلى جنوبه.



وتأتي هذه التطورات مع ازدياد حدة المعارك البرية، خلال الأيام الماضية، بعد دخول الحرب شهرها الثاني.



هجرة داخل القطاع



قال المتحدث باسم الجيش الإسرائلي، دانيال هاغاري: "رأينا 50 ألفا من سكان غزة، متجهين من شمالي القطاع إلى جنوبه".



وأضاف: "يغادرون لأنهم يدركون أن (حماس) فقدت السيطرة في الشمال، وأن الجنوب أكثر أمناً، وفيه منطقة آمنة تتوافر فيها الأدوية والمياه والأغذية".



حصار شامل



يذكر، أن الحصار الشامل الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع الفلسطيني، يتسبب في أزمة إنسانية حادة.



وتتمثل هذه الأزمة، في غياب حاجيات العيش الأساسية، بانتظار إقرار هدنات أو وقف لإطلاق نار لم يتحقق حتى الآن