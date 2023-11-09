اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الجيش وقوات الاحتلال الأميركي في دير الزور

أعلن مصدر ميداني عن اندلاع اشتباكات عنيفة في ساعات الصباح الباكر هذا اليوم الخميس بين القوات الأمريكية المحتلة و”قسد” في المناطق الشرقية من نهر الفرات.

وفي الوقت نفسه، شن الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة هجومًا من الجهة الغربية لنهر الفرات.

وذكر المصدر أن هذه الاشتباكات شهدت استخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة المتوسطة والمدفعية الثقيلة والصواريخ. وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات بدأت بعد العدوان الأمريكي على الأحياء الشرقية من دير الزور واستمرت حتى اللحظة.

وفي السياق نفسه، تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل الغاز كونيكو، شرقي دير الزور، لقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى وقوع انفجارات سُمع صداها في المنطقة، وفقًا لمصدر ميداني.

وأكد مصدر ميداني آخر من دير الزور أن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي تعرضت لقصف بستة صواريخ ردًا على العدوان الأمريكي الذي استهدف الأحياء الشرقية من مدينة دير الزور في ساعات الصباح الباكر.

و تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي لاستهداف جديد بحوالي 15 صاروخًا.

وبهذا، تكون القاعدة الأمريكية قد تعرضت لثلاث هجمات خلال ساعات قليلة، علمًا بأن القصف الأول كان من الأراضي العراقية