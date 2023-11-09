3 دول عربية تخسر 16 مليار دولار بسبب الحرب في القطاع

أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات النقدية في مصر، الذي يتألف من ممثلين من الوزارات الاقتصادية والبنك المركزي المصري وبعض الخبراء، ناقشوا تأثير الصراع في غزة على الاقتصاد المصري ووسائل الحماية الممكنة.

وأشار المجلس إلى أن قطاع السياحة سيتأثر بشكل كبير، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة تأثير النزاع على الاقتصاد العالمي.

قطاع السياحة في مصر ولبنان والأردن قد يخسر 16 مليار دولار في أسوأ السيناريوهات وفقًا لتقرير دولي أصدرته وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال.

ووفقًا لتقرير الوكالة، يعتبر لبنان الأكثر تأثرًا بالسياحة بين الدول الثلاث، مع توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10% في حالة تراجع إيرادات السياحة بين 10 و30% عن مستويات عام 2022.

وبالنسبة لمصر، يُتوقع أن تفقد مبالغ تتراوح بين 1.2 مليار دولار و8.4 مليار دولار إذا انخفضت إيرادات السياحة بين 10 و70%.

وهذا يُعادل فقدانًا يتراوح بين 0.3% و1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.



وتوظف صناعة السياحة في مصر حوالي 10% من السكان، وهذا وفقًا للتقرير.

أما بالنسبة للأردن، فمن المتوقع أن تتأثر المملكة بفقدان ما بين 0.6 مليار و4 مليارات دولار إذا تراجعت إيرادات السياحة بين 10 و70%.

ويتوقع التقرير أن يتأثر قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير بسبب النزاع الحاصل في غزة، خاصة في الدول المجاورة مثل لبنان ومصر والأردن.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الوحيدة التي شهدت انتعاشًا في صناعة السياحة بعد تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث زاد عدد الزوار بنسبة 20% على أساس سنوي في السبعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بمستويات عام 2019.



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