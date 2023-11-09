هزة أرضية بقدر 4.9 درجات بلواء إسكندرون

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 هزة أرضية أكبرها بقدر 4.9 درجات على مقياس ريختر في لواء إسكندرون.

وأوضح المركز في منشور على صفحة الفيس بوك أن الهزة في لواء إسكندرون سجلت عند الساعة الـ 5 و32 دقيقة من صباح اليوم على بعد 77 كيلومتراً من شمال غرب إدلب.

وكانت محطات المركز الوطني للزلازل سجلت 4 هزات ضعيفة مساء يوم السبت الـ 4 من تشرين الثاني الجاري وحتى صباح الأحد الـ 5 منه، أكبرها بقدر 2.7 درجة على مقياس ريختر تبعد 76 كيلومتراً شمال غرب اللاذقية