أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها الرابع والثلاثين
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شرق جباليا شمال قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية: استهدف مقاومونا فجر اليوم آليات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة وبالرصاص عند مدخل مخيم جنين بالضفة الغربية وأجبروها على التراجع
– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل ضابط في جيش الاحتلال وإصابة 5 آخرين جراء الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة
-وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال منزلاً في بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
-مصدر طبي فلسطيني: 65 شهيداً وأكثر من 100 مصاب وصلوا مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة منذ صباح اليوم
-وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخبزاً بحي الشجاعية شرق مدينة غزة ويدمره بالكامل
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