الشتاء يطرق الأبواب بداية الأسبوع القادم

أفاد المتنبئ الجوي ماهر مرهج في مقابلة مع “شام إف إم” بأن الأجواء خلال اليومين القادمين ستكون خريفية معتدلة، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بمقدار 3 إلى 5 درجات.

وأشار مرهج إلى ارتفاع مستوى الرطوبة، مما يمكن أن يتسبب في تشكل الضباب في بعض المناطق الوسطى والشمالية. كما تكون سرعة الرياح خفيفة واتجاهها متقلب، وحالة البحر تكون معتدلة بارتفاع أمواجها.

وأوضح المتنبئ الجوي أن البلاد ستشهد وصول كتلة هوائية باردة، مما يشير إلى اقتراب موسم الشتاء، وستبدأ تأثيراتها يوم الأحد المقبل. سيترافق هذا التأثير بزخات مطرية متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية.

ومع دخول الكتلة الهوائية الباردة يوم الثلاثاء، ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما سيجعل الجو باردًا وسيترافق بزخات مطرية تشمل بشكل رئيسي المناطق الساحلية. ومن المتوقع أن تسيطر الكتلة الباردة على البلاد يوم الأربعاء.