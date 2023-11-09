تدريبات سرية لقوات بريطانية في لبنان

تقوم مئات من أفراد القوات النخبة البريطانية بتدريبات في لبنان بهدف إنقاذ البريطانيين المحاصرين في مناطق النزاع في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفقًا لهذا التقرير، من المتوقع أن تقوم وحدة قوات رينجرز التابعة للجيش البريطاني بعملية جسر جوي بالتعاون مع القوات الجوية الملكية لإنقاذ البريطانيين المحاصرين في غزة منذ إعلان إسرائيل الحرب ضد حركة حماس.

وتُشير الصحيفة إلى أن تفاصيل هذه الخطط محفوظة في سرية تامة لضمان الحفاظ على مفاجأة العملية، خاصةً في ظل تهديد احتمالية احتجاز البريطانيين كرهائن من قبل حزب الله في دول مثل لبنان.

رئيس الأركان العامة، الجنرال باتريك ساندرز، أكد أن القوات البريطانية تتأهب لتنفيذ عمليات استخراج غير عسكرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، مشيرًا إلى عدم امتلاكها نية المشاركة في أعمال عسكرية مباشرة، وأن التخطيط العسكري يهدف إلى تفادي التصاعد والصراع المباشر.

وأوضح باتريك خلال جلسة استماع في مجلس العموم أن تواجد القوات البريطانية بالقرب من إسرائيل يمكن أيضًا أن يكون عاملًا رادعًا لإيران لتجنب مشاركتها في صراع مباشر.

تعتبر وحدة الرينجرز عادة مخصصة للأدوار السرية في المناطق غير الاستقرارة حول العالم.

سكاي نيوز