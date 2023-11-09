في هدية عيد ميلاده.. عبوة تفتك بمساعد قائد القوات الأوكرانية

أعلن اليوم الاثنين، فاليري زالوجني، القائد العام للقوات الأوكرانية، عن وفاة مساعده المقرب غينادي تشاستياكوف في ظروف مأساوية. وأفاد زالوجني بأن سبب الوفاة يعود إلى انفجار عبوة ناسفة كانت مخفية داخل هدية تلقاها تشاستياكوف بمناسبة عيد ميلاده.

وفي تصريح نشره عبر قناته في تليغرام، قال زالوجني: “اليوم، في إطار ظروف مأساوية وبمناسبة عيد ميلاده، فقدنا مساعدنا وصديقنا المخلص، غينادي تشاستياكوف، نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت مخفية في إحدى الهدايا. وقد ترك تشاستياكوف وراءه زوجته وأربعة أطفال. نعرب عن تعازينا الحارة لعائلته في هذا الوقت الصعب.”

وأشار إلى أن التحقيق القضائي سيقوم بتحديد الأسباب والظروف الدقيقة للحادث، وفقًا لما ذكرته وكالة “نوفوستي”.