عدوان إسرائيلي على ريف دمشق

09-11-2023

عدوان إسرائيلي على ريف دمشق

تصدت دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي على أهداف المزارع الممتدة بين بلدتي ‎عقربا والسيدة زينب جنوب العاصمة ‎دمشق.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" فجر الخميس إن كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا استهدفت بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية.

وذكر أنه "حوالي الساعة 50: 22 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية".

وأكد المصدر العسكري أن القصف خلف بعض الخسائر المادية.

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