09-11-2023
عدوان إسرائيلي على ريف دمشق
تصدت دفاعاتنا الجوية لعدوان إسرائيلي على أهداف المزارع الممتدة بين بلدتي عقربا والسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" فجر الخميس إن كيان الاحتلال الإسرائيلي نفذ قصفا استهدفت بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية.
وذكر أنه "حوالي الساعة 50: 22 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه بعلبك بلبنان مستهدفا بعض النقاط العسكرية في المنطقة الجنوبية".
وأكد المصدر العسكري أن القصف خلف بعض الخسائر المادية.
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