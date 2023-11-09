العثور على جثمان فتاةٍ على كورنيش “جبلة”

عثر على جثمان فتاة صباح الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني، على كورنيش مدينة جبلة بريف اللاذقية الساحلية، غربي البلاد.

وذكرت مصادر أن مدنيين عثروا على جثة شابة أربعينية على كورنيش جبلة، ليتم نقلها إلى مشفى إبراهيم نعامة الوطني في المدينة.

وقال مصدر طبي : “إن سبب وفاة الشابة البالغ عمرها في مطلع الأربعينيات ناجم عن الغرق، حيث تم نقلها من الكورنيش الصخري للمدينة إلى المشفى الوطني”.

وبتاريخ 16 أكتوبر العام الماضي، عثر على جثة شاب مرمية غلى “كورنيش مدينة جبلة بريف اللاذقية، إثر سقوطه من مكان مرتفع.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية وقتها، أنه وردت معلومات إلى شرطة منطقة جبلة في اللاذقية حول وجود جثة شخص ضمن منور بناء قيد الإنشاء بكورنيش جبلة.

وبتاريخ 3 آذار أيضا من ذات العام، عثر “الدفاع المدني” في اللاذقية، على جثة لرجلٍ متفسخة لرجل في منزله الكائن في حي الطابيات بمدينة اللاذقية تبين أنها تعود للمواطن م. ش، البالغ من العمر 69 سنة، وقد مضى على وفاته شهر كامل وتم نقل الجثة الى المستشفى.