صرف أكثر من 1.2 مليار ليرة من مستحقات متضرري الحرائق باللاذقية

صرفت مديرية الزراعة باللاذقية أكثر من مليار و236 مليون ليرة من مستحقات المزارعين المتضررين جراء الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي والتي اندلعت بين 25 و30 تموز الماضي.

وبيّن مدير الزراعة المهندس باسم دوبا أن عملية صرف المستحقات للمتضررين بدأت يوم الإثنين الماضي في 6 من الشهر الحالي للمتضررين في نطاق بلدية مشقيتا وبمبلغ إجمالي 1.236.320.000 مليار ليرة سورية مشيراً إلى أن عدد استمارات المتضررين من أصحاب البساتين المثمرة يبلغ نحو 230 استمارة بقيمة تعويض إجمالي يقدر بـ 9مليارات و 853 مليون ليرة وعملية صرف التعويضات مستمرة لتشمل جميع المتضررين في بلديات مشقيتا وربيعة وبللورة.

ولفت دوبا إلى وجود أضرار أخرى على الخضار والنحل والأتبان وغيرها تقدر قيمة تعويضاتها بنحو 254 مليون ليرة مؤكداً أنه سيتم توزيع شبكات ري على المتضررين الذين فقدوا شبكاتهم نتيجة الحريق.

وأوضح دوبا أن كوادر دائرة الحراج في المديرية بدأت إعداد موافقات رخص استصلاح الأراضي للمزارعين الذين يحتاجونها من المتضررين جراء الحريق إضافة إلى عمليات قلع الأشجار المثمرة الميتة مبيناً أنه سيتم تعويض المزارعين المتضررين الذين فقدوا أشجارهم نتيجة تماوتها أو غراسهم المزروعة بعمر خمس سنوات وما دون بغراس مجانية من مشاتل المديرية.



سانا