09-11-2023
المقداد يصل إلى الرياض
وصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وكان في استقبال الوزير المقداد لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي الوزير المفوض فواز العتيبي و أعضاء السفارة السورية في الرياض.
ويرافق الوزير المقداد وفد يتألف من بسام الصباغ نائب وزير الخارجية والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والسفير حسام الدين آلا المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الجامعة العربية والدكتور رياض عباس مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين وجمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي في الوزارة.
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