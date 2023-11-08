"إسرائيل" تبيع نقدها الأجنبي لإنقاذ عملتها المحلية
قال بنك "إسرائيل" المركزي، الثلاثاء ٧/١١/٢٠٢٣، إنه باع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى لتراجع الاحتياطي إلى 191.2 مليار دولار.
وأطلق المركزي برنامجا بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، مع بداية الحرب على حركة "حماس" في غزة قبل شهر، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل.
وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تبيع فيها "إسرائيل" النقد الأجنبي، علما أن الاحتياطيات في أيلول/سبتمبر كانت عند 198.5 مليار دولار.
وكان المركزي، قد خفض توقعات النمو لاقتصاد البلاد إلى 2.3 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 3 بالمئة في توقعات سابقة.
انكماش بنسبة 11%
بحسب تقرير صدر الأسبوع الماضي عن بنك "جيه بي مورغان تشيس"، يتجه الربع الأخير من عام 2023 إلى إلغاء جميع المكاسب التي حققها الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، بفعل الحرب على قطاع غزة التي أكملت شهرها الأول.
وقال البنك في تقريره إن "الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة".
وكانت آخر مرة سجلت فيها "إسرائيل" هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا، وفق تقرير نشرته وكالة "الأناضول".
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