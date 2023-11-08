زيلنسكي: الظروف ليست ملائمة لإجراء انتخابات رئاسية !

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن "الوقت ليس ملائماً لإجراء الانتخابات الرئاسية"، المقرر إقامتها في 2024، مشدداً على أنه "لا مكان للنزاعات".



وفي مداخلته اليومية، أمس الإثنين، قال زيلينسكي إنه "علينا أن نقرر أن الوقت هو للدفاع، للمعركة التي يتوقف عليها مصير الدولة والشعب، وليس لمسرحية تنتظرها روسيا دون سواها من أوكرانيا".



وأضاف: "يجب أن نتوحد لا أن ننقسم، لا أن نتفرق في خلافات أو أولويات أخرى"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وكان من المفترض أن تجري في أوكرانيا انتخابات تشريعية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأن تعقبها الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس 2024.



دعوات غربية للانتخابات



يدعو حلفاء أوكرانيا الغربيون إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية، في الوقت الذي تسيطر روسيا على نحو 20% من أراضيها، مع لجوء ملايين الأوكرانيين إلى الخارج، فيما يشكل القانون الانتخابي عائقاً كبيراً أمام تنظيم الانتخابات، حيث ينبغي تغيير القانون لإفساح المجال لإجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية السارية في الوقت الحالي.



وفي هذا السياق أكد الرئيس الأوكراني أنه "لا مكان للنزاعات"، وتابع: "ندرك جميعاً اليوم، في زمن الحرب، وفي وقت تكثر التحديات، أنه من غير المسؤول تماما إطلاق موضوع الانتخابات في المجتمع بخفة".



وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أعلن الجمعة الماضي أن الرئيس الأوكراني "يدرس موضوع الانتخابات، ويقيم الإيجابيات والسلبيات"، مشيراً إلى أن الانتخابات "تطرح على السلطات تحديات غير مسبوقة".