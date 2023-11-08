وزير الحرب الإسرائيلي : 3 أهداف أساسية للحرب على غزة

أعلن وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت عن 3 أهداف أساسية للحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن مدة الحرب ستكون طويلة.

وقال غالانت، خلال لقائه مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: "أيام طويلة من الحرب في انتظارنا، وفي النهاية ستتحقق ثلاثة أهداف: وهي إنهاء وجود (حماس) كقوة عسكرية وحاكمة في غزة، وإزالة التهديد الأمني من غزة على مواطني (إسرائيل)، وحرية حركة الجيش الإسرائيلي داخل القطاع دون حدود لاستخدام القوة".

وأطلع غالانت أعضاء الكنيست على التقدم الذي أحرزه الجيش الإسرائيلي في "القضاء" على "حماس" وتدمير البنية التحتية للحركة في مدينة غزة، كما عرض بالتفصيل أهداف الحرب وتركيز الجهود في العمليات القتالية في مختلف القطاعات.

وقال غالانت: "نحن في ذروة القتال.. الرسالة الأولى التي أود أن أقولها أمام اللجنة التي تمثل شعب (إسرائيل) بأكمله، هي أننا بحاجة إلى دعمكم الكامل ووحدتكم وشراكتكم من جميع قطاعات المجتمع في (إسرائيل)".

وفي وقت سابق، قال يوآف غالانت، إن الجيش الإسرائيلي لن يوقف الحرب على قطاع غزة قبل عودة المحتجزين لدى حركة "حماس".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ "إسرائيل" قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.