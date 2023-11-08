طوفان الأقصى في يومها الثالث والثلاثين

08-11-2023

طوفان الأقصى في يومها الثالث والثلاثين

_ ما قبل الطرد.. مجلس النواب الأمريكي يعاقب رشيدة طليب 

_تقرير يكشف سبب إخفاء الولايات المتحدة معلومات حول الأسلحة التي تنقلها لإسرائيل

G7_ تعلن مواصلة "دعمها القوي" لأوكرانيا رغم الحرب في غزة

_جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية 

 _ قتلى وإصابات بقصف إسرائيلي غرب مدينة غزة وشرقها

_وزير الاستثمار السعودي: المملكة لن تستخدم أسعار النفط للتأثير على الوضع في غزة

_ جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطرة بمعارك شمال غزة

_ ردا على البيت الأبيض.. حماس: نحن التعبير الأصدق عن الفلسطينيين ولا تستطيع واشنطن فرض خياراتها علينا

_ برلماني أردني يؤكد وجود "تنسيق" في عملية إنزال مساعدات في غزة
مئات المواطنين الأجانب يغادرون غزة عبر معبر رفح

_ جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم أريحا ويحاصر منزلا في مخيم عقبة جبر 

_ وزير الطاقة القبرصي: الحرب بين إسرائيل وفلسطين غيرت الوضع وعلينا استغلال الفرصة

_ تركيا: تجارتنا مع إسرائيل انخفضت إلى النصف

_ هاريس لهرتسوغ: بايدن يركز على تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى "حماس"

_ موقع "سيمافور" الإخباري: شركات الأقمار الصناعية قيدت وحجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 9 شهداء.

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل جندي (إسرائيلي) وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة جراء الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على مدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...