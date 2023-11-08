طوفان الأقصى في يومها الثالث والثلاثين

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– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 9 شهداء.
– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل جندي (إسرائيلي) وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة جراء الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على مدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع.
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