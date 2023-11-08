وزير النفط يدعو إلى التوسع بحفر الآبار النفطية
دعا وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور التوسع بعمليات الحفر بما يسهم في تعزيز الاحتياطيات المكتشفة من النفط والغاز وزيادة الانتاج والتركيز على اتباع قواعد الامن والسلامة المهنية والبيئية إضافة الى مواكبة وتطبيق التقنيات الحديثة في جميع مجالات العمل.
وأشار الوزير قدور خلال اجتماع لتتبع تنفيذ خطة المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة الى أهمية تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف وضغط وتخفيض النفقات وتحليل العوامل التي تؤثر على تكاليف الإنتاج والتركيز على وضع برامج واستراتيجيات لتحقيق تلك الأهداف بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة الصناعة النفطية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض واقع العمل في المؤسسة والشركات التابعة لها وأهم الرؤى والخطط التنفيذية في مجالات العمل المختلفة إضافة الى تقييم نتائج تطبيق القرارات والتوصيات المتخذة في الاجتماعات السابقة سيما المتعلقة بتطوير مشاريع إنتاج النفط والغاز لتحسين المردود وزيادة الإنتاج وخطط إصلاح الآبار المتوقفة ومتابعة تنفيذ الخطط وفق البرامج الزمنية الموضوعة لذلك.
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