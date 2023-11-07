محافظة دمشق تسحب ملكية مول “Big 5” من بلال النعال

ألغت محافظة دمشق قرار هدم مركز التسوق “Big 5” في منطقة الميدان بدمشق، وتم التوصل إلى تسوية قانونية تسمح لها بسحب الملكية من رجل الأعمال، بلال النعال.

وصرح مسؤول بارز في محافظة دمشق بأن هناك حلاً تم الاتفاق عليه قانونياً لتجنب عملية الهدم، وبموجب هذا الحلا سيتم نقل ملكية المركز التجاري “Big 5” إلى ملكية المحافظة.

وتم تأكيد تعليق عمليات الهدم في الوقت الحالي.

سيتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية لهذا الحل خلال الساعات القادمة، وتم التوصل إليها بالتعاون مع المالك السابق للمركز التجاري.

من المقرر أن يستأنف المركز نشاطه الاعتيادي، وستتم عملية الهدم بعد مرور خمس سنوات بناءً على المخطط التنظيمي.

سابقاً، كانت محافظة دمشق قد منحت المالك السابق للمركز العملية مهلة قدرها 15 يوماً لإزالة جميع التجهيزات والإشغالات.

هذه الخطوة تم اتخاذها بعد صدور قرار هدم فوري من قبل مكتب المحافظة على خلفية انتهاكات سابقة تم ارتكابها على العقار في عام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن بلال النعال هو عضو في مجلس الشعب وشريك رئيس في مجمع المطاعم “Big 5″، الذي تم بناؤه على أملاك عامة وافتتح في عام 2018. كان أيضاً عضواً في مجلس محافظة دمشق وعضو في مجلس إدارة شركة “دمشق الشام القابضة”، بالإضافة إلى عضويته في المركز الروسي السوري للأعمال.

إضافة إلى مناصبه السابقة، شارك بلال النعال في تأسيس العديد من الشركات في سورية، بما في ذلك شركة “أبو الجدي للاستثمار في سورية” وشركة “السيد والنعال” وشركة “سيلينا” وشركة “سياج”، بالإضافة إلى شركات أخرى.



وكالات