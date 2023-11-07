07-11-2023
عطل كهربائي يقطع المياه عن عدة مناطق باللاذقية
أدى حدوث عطل كهربائي على خط الجر الثاني في مركز السن ما أدى إلى توقف ضخ المياه، وفقاً لما كشفه مصدر شركة كهرباء اللاذقية مؤكداً أن ورشات الشركة العامة للكهرباء تعمل حالياً على إصلاحه بالسرعة الممكنة ليعود إلى الخدمة ”،.
وحسب المصدر فإن العطل يؤثر على مدينة اللاذقية ومناطق الراهبية – بسيسين – بطره – الشراشير – بستان الباشا – محور غنيري – حميميم – مطار اللاذقية الدولي، منوهاً بأن العمل جار لإصلاح العطل وعودة ضخ المياه بأقرب وقت.
إضافة تعليق جديد