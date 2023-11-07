الخارجية الإيرانية: أمريكا أبلغتنا برغبتها في وقف إطلاق النار
صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن أمريكا أرسلت رسالة إلى إيران أخطرت فيها برغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وقال عبد اللهيان بحسب ما نقلته وكالة "إيريب" الحكومية: "قبل ثلاثة أيام، أرسل لنا الجانب الأمريكي رسالة ذكر فيها أن أمريكا تسعى إلى وقف إطلاق النار في فلسطين، وقد اتخذت بالفعل إجراءات في هذا الصدد، ولكن عمليا لم تدعم واشنطن سوى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة".
وتابع: "نأمل أن تغير أمريكا سياستها الخارجية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن، وأن تتوقف عن دعم (إسرائيل)".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وأشار الضيف حينها في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن عدد الشهداء في غزة ارتفع إلى 10022 شخصا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي، بينهم 4104 طفلا.
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