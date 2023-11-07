أعضاء بالأجهزة الأمنية يمهلون عباس 24 ساعة لإعلان المواجهة الشاملة بالضفة

أصدر مجموعة من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بياناً يحذرون فيه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس ، من إعلان التمرد لعشرات من أفراد الأجهزة الأمنية في حال لم يتم إعلان المواجهة الشاملة مع الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بفعل استمرار مجازر الاحتلال في غزة.

ومنح البيان عباس مدة 24 ساعة ، إذ جاء فيه : إنه إذا لم يعلن “الأخ أبو مازن” موقفا واضحا يتبنى فيه المواجهة الشاملة مع الاحتلال، وإذا لم يتبرأ من تصريحات “المجرم بلينكن”وزير الخارجية الأمريكي، “فلا طاعة لأحد، ولا تعليمات تنفذ، ولا ولاء لأي جهاز”.

وأضاف البيان أن عشرات من أفراد الأجهزة الأمنية سيعلنون غدا تمردهم على الأجهزة الأمنية، وسيكشفون عن أسمائهم، إن لم يصدر قرار واضح من عباس بشأن المواجهة الشاملة مع الاحتلال وفقاً لما نقله موقع عربي 21