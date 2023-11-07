الرئيس الجزائري يطالب بمقاضاة "إسرائيل" أمام محكمة الجنايات الدولية
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال افتتاح السنة القضائية، الإثنين ٧/١١/٢٠٢٣، إلى تقديم دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن تبون تساءل حول "نقص العدالة في العالم وعدم حماية حقوق الشعوب المضطهدة، مع التركيز على الشعب الفلسطيني كواحد من أكثر هذه الشعوب اضطهادا".
أشار الرئيس الجزائري إلى أن فلسطين المحتلة شهدت انهيارا في المعايير الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية، وأن العالم يشهد يوميا انتهاكات ومجازر وحشية تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني بوحشية في ظل صمت عالمي مدان.
وناشد تبون "جميع الأحرار في العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات حقوق الإنسان برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي".
وشدد تبون على أن "هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود الإفلات من العقوبة بسبب الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين"، مضيفا أن "الملاحقة القضائية الدولية تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن ارتقاء أكثر من 10 آلاف شهيد وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن وفاة أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة حوالي 2200 آخرين.
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