استهداف قاعدة تل بيدر الأمريكية في سوريا

تعرضت القوات الأميركية في قاعدة تل بيدر بالحسكة، شمالي شرقي سوريا للقصف بالطيران المسيّر ، الأمر الذي تبنته المقاومة الإسلامية في العراق، مؤكدةً إصابة أهدافها ،ونشر الإعلام الحربي للمقاومة، مشاهد من استهداف القاعدة، اليوم الأحد.

و فقد نفذت المقاومة الإسلامية في العراق، قصفاً استهدف القاعدة الأميركية غربي الحسكة بالعمق السوري.

وأمس السبت، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأميركي في الشدادي، جنوبي الحسكة، بالصواريخ، محققةً إصابات مباشرة ، كذلك، استهدفت قاعدة حرير الأميركية في كردستان العراق، عبر طائرتين مسيّرتين.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها القواعد الأميركية في العراق وسوريا، بالتزامن مع ملحمة “طوفان الأقصى” والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

إضافة إلى ذلك، استهدفت المقاومة العراقية هدفاً إسرائيلياً في أم الرشراش المحتلة “إيلات”، الجمعة الماضي، نصرةً لغزة ورداً على المجازر الإسرائلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنّها ستبدأ “مرحلةً جديدةً في مواجهة الأعداء، نُصرةً لفلسطين، وثأراً للشهداء، مؤكدةً أنّها ستكون أشد و أوسع على قواعد العدو في المنطقة”.



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