الحرب على غزة بيومها الـ31
دخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.
– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل جندي وإصابة آخر جراء الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى الرنتيسي للأطفال بحي النصر غرب غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: 10 شهداء جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الزوايد وسط قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 15 فلسطينياً وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في تل السلطان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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يتبع
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