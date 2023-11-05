نتنياهو يكشف عن شرط "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في غزة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة لحين عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة "حماس"، خلال هجومها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وعددهم نحو 240.



وقال نتنياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية جنوب "إسرائيل": "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون عودة رهائننا.. نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا.. سنستمر حتى نهزمهم".



وشارك آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، مطالبينه بالتنحي عن منصبه بشكل فوري وإعادة المحتجزين لدى حركة "حماس" إلى أهاليهم.



وكانت حركة حماس أسرت أكثر من 200 شخص، أثناء هجومها المباغت على "إسرائيل" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأشارت الحركة، أمس السبت، إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيرا.



وأضافت: "بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدا بسبب استمرار العدوان على غزة".



وترفض "إسرائيل" فكرة "هدنة إنسانية" تطالب بها الولايات المتحدة في قطاع غزة فيما تواصل هجومها الذي باشرته قبل شهر تقريبا على حركة "حماس" مع "عملية برية مكثفة" وضربات جوية.



وفيما تعارض الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار، دعت مرات عدة إلى وقف المعارك بشكل مؤقت بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مركز وعنيف.