تخصص 1.5 مليار يورو لرفد شبكة الكهرباء بـ 80 ميغا واط

كشف وزير الكهرباء غسان الزامل، عن رفد شبكة الكهرباء بـ 80 ميغا واط، وذلك عبر صيانة محطة الزارة في ريف حماة بكلفة 1.5 مليار يورو.



وقال الزامل لإذاعة "شام إف إم" ، إن الوزارة استطاعت رفع استطاعة المجموعة الأولى في محولة الزارة من 110 إلى 190 ميغا واط، ما أسهم بإضافة 80 ميغا واط للشبكة، حيث بدأت أعمال الصيانة بها منذ نحو العشرين يوماً، في حين استغرق وصول قطع التبديل نحو أربعة أشهر.



وأوضح أن كلفة الصيانة بلغت ملياراً ونصف المليار يورو، بخبرات وطنية كاملة، مضيفاً أن محطة الزارة تتألف من ثلاث مجموعات توليد، وتجري صيانتها سنوياً، والوزارة حالياً في طور التعاقد لإعادة تأهيل المجموعات الثانية والثالثة والرابعة.



وذكر وزير الكهرباء أن زيادة القدرة التوليدية ليست مرتبطة فقط بمحطات التوليد بقدر ارتباطها بتوفر حوامل الطاقة، مشيراً إلى الجاهزية لتوليد 5000 – 6000 ميغا واط، ولكن الأمر مرتبط بتخفيض الضغوط الناتجة عن وجود القوات الأمريكية في المنطقة الشرقية.



كم تحتاج سوريا لإيقاف التقنين؟



سبق أن كشف خبير اقتصادي عن حاجة "وزارة الكهرباء" في الحكومة، لنحو 100 مليون دولار شهرياً لتأمين الطاقة الكهربائية وإيقاف التقنين الذي قد يصل في بعض المناطق لأكثر من 22 ساعة انقطاع في اليوم الواحد.



وأمام واقع ذلك الانقطاع المأساوي، يرى الخبير الاقتصادي زياد عربش، في حديث مع صحيفة "الوطن"، أنه "لا بد من التوسع في مشاريع الطاقات البديلة وطرحها للاستثمار بشكل أوسع خاصة أن كميات أشعة الشمس التي تتلقاها معظم الجغرافيا السورية تحقق جدوى عالية من مثل هذه الاستثمارات".



وبحسب التقديرات، تحتاج سوريا إلى 4500 ميغاواط لسد عجز الكهرباء في جمع المناطق.



أزمة الكهرباء في سوريا



تعاني معظم مناطق البلاد تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم، إذْ تصل ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 22 ساعة متواصلة، في حين أن بعض المناطق لم يصل إليها التيار الكهربائي منذ عدة سنوات.