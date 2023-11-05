تأثيرات "طوفان الأقصى" على اقتصاد العدو الإسرائيلي.. أكثر من 760 ألف شخص عاطل عن العمل
كشفت وزارة العمل لكيان الاحتلال غن بيانات رسمية تُفيد بفقدان 760 ألف إسرائيلي وظائفهم بعد مرور 26 يوماً من إطلاق عملية "طوفان الأقصى".
ووفقاً للبيانات التي أصدرتها الوزارة، فإن حوالي 18% من القوى العاملة في كيان الاحتلال توقفوا عن العمل بعد 26 يوماً من بدء عملية "طوفان الأقصى"، مما تسبب في تعطيل الأعمال خاصة في مناطق الجنوب والشمال، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرنوت".
وأشارت الوزارة إلى أن قطاعي البناء والمطاعم كانا الأكثر تضرراً، حيث فقد 86 ألف عامل وظائفهم في قطاع البناء، و62 ألفاً في قطاع خدمات الأغذية والمشروبات، بشكل رئيسي من المطاعم والمقاهي.
وأكدت الوزارة أن 760 ألفاً أصبحوا عاطلين بشكل كامل نتيجة إغلاق المؤسسات، أو بسبب الالتحاق بقوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما أشارت إلى أن 276 ألف جندي احتياط تركوا وظائفهم وأصبحوا حالياً عاطلين عن العمل، إلى جانب 127 ألف عامل تم إجلاؤهم من وظائفهم في غلاف غزة وعلى الحدود اللبنانية.
هذا، إضافة إلى أن 183 ألف شخص غائبون عن العمل و319 ألف عامل يتغيبون عن العمل جزئياً بسبب الوضع الناجم عن الحرب وتعطل الأعمال.
وفي سياق متصل، كشف استبيان أجراه المكتب المركزي للإحصاء في كيان الاحتلال الاسرائيلي عن تكبد 65% من الشركات في الشمال والجنوب خسائر تجاوزت 50% من إيراداتها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من عملية "طوفان الأقصى" والحرب على غزة
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