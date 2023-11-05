الصحة في غزة: جرحى مجزرة المغازي تكدّسوا على أراضي المستشفيات وكارثة إنسانية قادمة

أكّد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزّة، أشرف القدرة، فجر اليوم الأحد، ارتقاء عدد كبير من الشهداء وجرح عدد آخر نتيجة المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المغازي.



وأضاف القدرة أنّه تكدّست أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ بعد مجزرة المغازي، موضحاً أنّ غالبية شهداء وجرحى مجزرة المغازي من الأطفال والنساء.



وفجر اليوم الأحد، ارتكب الاحتلال مجزرةً جديدة راح ضحيتها نحو 47 شهيداً وذلك بعد قصف طائرات الاحتلال لمنازل عدّة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ومن بين شهداء المجزرة طفل عمره 10 أيام فقط من عائلة أبو عويمر.



وفي وقتٍ سابق فجر اليوم الأحد، قال القدرة إنّه في حال عدم إدخال الوقود إلى المستشفيات في غزّة ستقع الكارثة الكبرى.



ويتحكّم الاحتلال الإسرائيلي بطريقة توزيع المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، يؤكد القدرة، مشيراً إلى أنّ الاحتلال يُريد إخراج المنظومة الصحيّة والطبية عن الخدمة والقيام بعملها.



وعن المساعدات الطبية التي دخلت إلى قطاع غزة، لفت القدرة إلى أنّها لا تُلامس الاحتياجات الحالية وهي لم تصل إلى مستشفيات شمالي القطاع مطلقاً.



وشدد القدرة أنّ الاحتلال يُهدد المستشفيات بضرورة إخلائها ومن ثمّ يقوم بقصف مُحيطها بالصواريخ، متابعاً أنّ الاحتلال لا يتوانى عن استهداف المنظومة الصحية في غزة.



يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مستهدفاً الأحياء والتجمعات السكنية والمستشفيات وكل مقوّمات الحياة، وسط حصار خانق، إذ يعاني القطاع انقطاعَ الغذاء والدواء والمياه والوقود.



وأسفر العدوان عن ارتقاء 9488 شهيداً، بينهم 3900 طفلاً و2509 من النساء، وإصابة 24158 شخصاً. وخلال الساعات الماضية، ارتكب الاحتلال 16 مجزرةً، راح ضحيتها نحو 220 شهيداً.