سر شعار ستاربكس وعلاقته باليهود!

منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، انتشرت دعوات وحملات جادة من قبل مناصري القضية الفلسطينية لمقاطعة كافة الشركات والعلامات التجارية والمقاهي والمطاعم التي تدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

نشطاء كثيرون قاموا بجمع المعلومات والحقائق حول الشركات العالمية التي تدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك أصولها ومالكيها وأرباحها، بهدف جذب دعم أوسع من المؤيدين للقضية الفلسطينية.

واكتشف البعض من هذه الحقائق المثيرة التي تتعلق بشركة ستاربكس، الشهيرة بشعارها الذي يشمل معلومات كانت غابت عن الكثيرين.

شعار Starbucks مستوحى من رسم نرويجي يعود إلى القرن السادس عشر، ويصور عروس البحر، وهي حورية بذيلين تم نحتها على قطعة خشبية.

تم اعتماد هذا الرمز مع تأسيس الشركة عام 1971، بهدف الإشارة إلى العلاقة التاريخية بين تجارة القهوة والإبحار.

لكن الصدمة جاءت بعدما تبين أن الحورية في شعار Starbucks تمثل الملكة إستير، والتي ذكرت في الأسفار اليهودية كبطلة وحامية لليهود.

استير هي ملكة يهودية وزوجة الملك الفارسي خشايارشا الأول وملكة فارسية حكمت بين عامي 485 و 465 قبل الميلاد. وقد تم ذكرها في السفر المعروف باسم “سفر استير”، وهي أساس احتفال عيد الفور بوريم في التقاليد اليهودية.

يُعرف أن مؤسس شركة Starbucks والمدير التنفيذي للشركة هو هوارد شولتز، وهو رجل أعمال ثري يُعتبر واحدًا من أغنى رجال الأعمال في الولايات المتحدة. قام شولتز بتقديم تبرعات بمئات الملايين من الدولارات لدعم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكالات