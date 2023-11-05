"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة تنصح إسرائيل باستخدام قنابل أصغر في غزة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر، بأن مسؤولين أمريكيين عرضوا بشكل خاص على إسرائيل خطوات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته لإسرائيل يوم الجمعة، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول "الخطوات الملموسة" التي حسب رأي الجانب الأمريكي، يمكن لإسرائيل ويجب عليها اتخاذها لتقليل عدد القتلى بين المدنيين.

ونوهت الصحيفة بأن بلينكن كرر نفس الموضوع يوم السبت في الأردن بعد اجتماعه مع القادة العرب.

وجاء في المقالة: "قال مسؤولون أمريكيون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إنه كان هناك عدد من المحادثات التي نصحوا فيها نظراءهم الإسرائيليين باتخاذ نهج أكثر اعتدالا في عملياتهم العسكرية".

ويرى الجانب الأمريكي، أنه كان بإمكان إسرائيل خفض عدد الضحايا في قطاع غزة من خلال "تحسين أساليبها في استهداف قادة حماس"، وجمع المزيد من المعلومات الاستخبارية عن شبكات القيادة والسيطرة التابعة لحماس قبل شن الضربات، واستخدام قنابل أصغر لتدمير شبكة من الأنفاق. واستخدام أسلحتها وقواتها البرية لفصل المناطق المدنية عن مناطق المسلحين.

المصدر: نوفوستي