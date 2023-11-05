تواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

تواصل الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات جوية وقذائف من الزوارق استهدفت مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كذلك، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات جوية عنيفة جدا في محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة، فيما تشهد منطقة غرب تل الهوا استهدافات متتالية و"حزاما ناريا" منذ صباح اليوم الأحد.

من جهة أخرى، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية بكمين محكم في خانيونس، ما أدى إلى تدمير دبابتين.

وقالت في بيان: "مجاهدو القسام يوقعون القوات المتوغلة شرق خانيونس في كمين محكم بعد استهدافها بقذائف الياسين 105 وسلاح القنص الثقيل والأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون مما أدى لتدمير دبابتين صهيونيتين وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام".

المصدر: RT