عملية طوفان الأقصى في يومها الثلاثين.. أبرز التطورات

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الثلاثين:



_ قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ ومحيط مستشفى القدس و"حزام ناري" غرب تل الهوا

_ عبداللهيان: تصعيد الحرب بات أمرا لا يمكن تجنبه في ظل الظروف الراهنة

_"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة تنصح إسرائيل باستخدام قنابل أصغر في غزة

_ كندا تؤكد دعمها لحق الاحتلال في الدفاع عن نفسه "وفق القانون الدولي"

_ مسؤول أمني إسرائيلي يتحدث عن أرقام مرعبة: الأنفاق التي دمرها الجيش بغزة تخفي الحقيقة

_ منطقة روسية مستعدة لاستقبال اللاجئين من طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

_ تفجير عبوة محلية الصنع أثناء اقتحام قوات إسرائيلية لمدينة جنين

مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس

_ جيش الاحتلال الإسرائيلي يحصي قتلاه في غزة.. 345 سمح بنشر أسمائهم حتى الآن

_كيان الاحتلال يتعهد بـ "القضاء" على السنوار

_ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة

_"أكسيوس": الخلافات تشتد داخل فريق حملة بايدن بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

_الموساد في رسالة ليوسي كوهين: جهة واحدة فقط تدير عملية إطلاق سراح الأسرى لدى حماس

_قوات الإسرائيلية تقتحم بلدة أبو ديس شرق القدس

_ هنية: شعوب العالم قالت كلمتها.. الحرية لفلسطين والاحتلال إلى زوال

– المقاومة الفلسطينية: يواصل أبطالنا عمليات الاستهداف والتصدي لقوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي التي توغلت داخل مخيم جنين بالضفة الغربية ويخوضون معها اشتباكات مباشرة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مؤكدة بعد إيقاع قوات العدو في حقل من النيران والعبوات المتفجرة والناسفة.

– وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت تدمير بئر وخزان مياه رئيسي بمنطقة تل الزعتر يغذيان أكثر من 70 ألف نسمة في قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: تدمر آليتين صهيونيتين في منطقة الفراحين شرق خانيونس بقذائف (الياسين 105).

– المقاومة الفلسطينية: إصابة جرافة عسكرية (دي 9) للاحتلال الاسرائيلي وإلحاق الأضرار فيها بعد استهدافها بعبوة (التامر) محلية الصنع في مخيم جنين بالضفة الغربية.

– وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مدير عام المستشفيات في غزة: كثير من الإصابات حرجة وبحاجة لتدخل جراحي، وأعداد الجرحى كبيرة ولا تمكن الطواقم الطبية من أداء عملها وما يستهدفه الاحتلال هو مربعات سكنية بأكملها.

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد شهداء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إلى 47 شهيداً وعشرات الجرحى.