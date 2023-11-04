صحيفة أمريكية تصف ترسانة "حماس" العسكرية بأنها باتت "أكثر فتكاً"
أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "إسرائيل"، التي شرعت في اجتياح غزة بريا، ستواجه "عدوا أكثر قوة يمتلك أسلحة أكثر فتكا".
وأوضحت الصحيفة: "في المرة الأخيرة التي غزت فيها (إسرائيل) قطاع غزة قبل ما يقرب من عقد من الزمن، قامت قواتها بسحق قوة مقاتلة من (حماس) لا مثيل لها، ودمرت الأنفاق وأغلقت طرق التهريب، مما كلف الحركة ثلثي صواريخها".
إعادة بناء الترسانة
لكن "حماس"، بحسب "وول ستريت جورنال"، نجحت على مدار السنوات الماضية في إعادة بناء ترسانتها العسكرية بدعم فني ومادي إيراني".
وأضافت: "ترسانة (حماس) العسكرية الحالية، ليست هي ذاتها التي اختبرتها (إسرائيل) في حربها السابقة على غزة"، مشيرة إلى أن "حماس" تمكنت من تطوير ترسانتها محليا، في ظل الحصار الذي يشهده القطاع.
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن كل تفاصيل هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر كانت "غير اعتيادية ولا أدواته عادية".
وتابعت: "على (إسرائيل) الاستعداد لصراع طويل الأمد في غزة.. لا يشبه صراع 2014".
صواريخ ومسيرات
يتحدث التقرير أن لدى "حماس" حاليا مخزونا كبيرا من الصواريخ قصيرة وبعيدة المدى، القادرة على ضرب عمق تل أبيب والقدس.
وتشمل ترسانة "حماس" العسكرية كذلك مسيرات محلية الصنع قادرة على ضرب "إسرائيل"، من أبرزها "الزواري" الانتحارية.
وعلى الرغم من قيام "إسرائيل" بانتظام باستهداف أخطبوط أنفاق "حماس"، إلا أن الأخيرة لا تزال تمتلك شبكة أنفاق تمتد إلى البحر.
ووفق الصحيفة الأمريكية: "ربما تكون أنفاق (حماس)، الأكثر تطورا في أي نوع من الحروب".
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